جامعة الإسكندرية: موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى شرط أساسى لإجازة البحوث

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية ، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أن موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى شرط أساسي لإجازة البحوث العلمية المقدمة من الباحثين والحصول على الترقيات المختلفة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ووجه كافة وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بتشكيل لجان لأخلاقيات البحث العلمي في كل كلية.

وأشار فى بيان اليوم أن تشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمى يأتي حرصا من جامعة الإسكندرية على ضمان جودة البحث العلمى المقدم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، بغية ضبط الجوانب التنظيمية لأخلاقيات البحث العلمى بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية، فضلاً عن ضبط آليات إجراء المشروعات البحثية ( تسجيلات رسائل الماجستير / الدكتوراه ) في كل مراحلها ، سواء أثناء الإعداد أو التنفيذ حتى مرحلة نشر نتائجها، وحتى تتأكد اللجنة أن البحوث الجارية والمسجلة أكاديمياً بالكلية تتسم بالمصداقية والنزاهة والقيم العلمية وتتم في إطار أخلاقى يحترم قيم المجتمع الأكاديمى المتعارف عليها، وأشار د.الغندور بأن إجازة لجنة أخلاقيات البحث العلمى بجهة العمل (الكليات والمعاهد البحثية) شرط أساسى لقبول دخول البحث إلى مرحلة التقييم العلمي من قبل لجان الإشراف، وحدد د.الغندور أبرز المهام التي ستقوم بها لجان أخلاقيات البحث العلمى، حيث ستحرص اللجنة على ضمان جودة البحوث العلمية المسجلة أكاديمياً بالكليات والتأكد من استيفاء متطلبات النشر الدولي بالتحقق من التزام كافة البروتوكولات البحثية بتطبيق المعايير البحثية الأخلاقية ، ونشر الوعي لدى الباحثين بمبادئ البحث العلمي وأخلاقياته المتعارف عليها دولياً واحترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين وتطبيق الأمانة العلمية.

وافق المجلس اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وبين Belarusian State University of Information and Radio Electronics ووافق المجلس على اتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية وبين الوكالة الجامعية الفرانكفونية ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية (أسبك) ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدولة ليبيا ووافق المجلس علي مذكرة اتفاقية التعاون والتبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة آلاباما الأمريكية.