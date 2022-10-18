جامعة الأقصر: قبول تحويل طلاب مدارس ودبلومات المعاهد الفنية لكلية السياحة

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 39 لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على قبول تحويل طلاب مدارس ودبلومات المعاهد الفنية المعتمدة لكلية السياحة والفنادق، قسم السياحة وقسم الفنادق لأي برنامج مميز باللغات وبمصروفات دراسية (سياحة وفنادق)، بشرط اجتيازه للمقابلة الشخصية.

كما ناقش المجلس، تشكيل لجنة للفحص والبت في الالتماسات المقدمة من الطلاب بكلية الفنون الجميلة للتحويل من الأقسام والشعب المختلفة، كما ناقش المجلس إمكانية اعتماد نتائج دور اكتوبر 2022، لمرحلة البكالوريوس السنوات الدراسية 2021-2022، بكلية السياحة والفنادق.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أعمال لجنة الإستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالله عباس وكيل كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الاستماع بتخصص الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، عدد 5 مرشحين وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية الطب، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.