جارديان: قلق اقتصادى فى نيوزيلندا بعد الفشل فى كبح التضخم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أحدث بيانات التضخم فى نيوزيلندا تحدت التوقعات على نطاق واسع بأنها ستنخفض يوم الثلاثاء ، حيث بالكاد تراجعت عن أعلى مستوى لها في 30 عامًا ، مما أثار قلق الاقتصاديين وأثار تساؤلات جديدة حول فعالية رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.2٪ في الربع الأخير ، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 7.2٪ - أقل بقليل من 7.3٪ المسجلة في نهاية يونيو.

وتوقع بنك الاحتياطي أن ينخفض التضخم إلى 6.4٪ في الربع الأخير ، بينما توقع الاقتصاديون في البنوك الكبرى أنه سينخفض إلى ما بين 6.5٪ و 6.9٪.

وأوضحت الصحيفة أن المحركات الرئيسية للتضخم كانت الغذاء والإسكان والمرافق المنزلية والنقل. بلغت تكلفة الخضار أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا.

وأظهرت البيانات أن التضخم المحلي (غير القابل للتداول) قد ارتفع ، بينما بدأ التضخم المستورد (القابل للتداول) في الانخفاض.

وألقى وزير المالية ، جرانت روبرتسون ، باللوم على الأرقام المرتفعة باستمرار على البيئة الدولية المتقلبة وقال إن الحكومة "ستستمر في توجيه الإنفاق بعناية" ، بينما انتقد الحزب الوطني الأرقام ووصفها بأنها "تسخر من مزاعم حزب العمال بوجود اقتصاد قوي". .

وقال جارود كير كبير الاقتصاديين في "كيويبنك" إن الفجوة بين التوقعات والرقم الفعلي ليوم الثلاثاء كانت "مقلقة".

وقال كير "كان التقرير صادمًا"، مضيفًا أن التضخم العالمي والمحلي كان أقوى بكثير مما كان متوقعًا. توقع الاقتصاديون أن تؤدي تكاليف النقل إلى انخفاض التضخم بسبب انخفاض أسعار البنزين ، لكن ارتفاعًا غير متوقع بنسبة 20٪ في أسعار الرحلات الجوية الدولية أوقف ذلك.

وقال كير إن البنك المركزي النيوزيلندي كان من أوائل البنوك في العالم التي تستهدف التضخم واستقرار الأسعار برفع أسعار الفائدة ، مضيفًا أنهم "بعيدون كل البعد عن ذلك في الوقت الحالي".