توريد 13 ألف طن أرز شعير لـ 25 موقعاً تجميعياً بنطاق الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول الأرز، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة ، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.



وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز، وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م، بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.



ومن جانبه، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالى كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (12370 ) طن و (969 ) كيلو أرز داخل 25 موقعاً تجميعياً ....مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و92 فدان.

