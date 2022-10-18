توريد 13 ألف طن أرز شعير لـ 25 موقعاً تجميعياً بنطاق الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول الأرز، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة ، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.
وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز، وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م، بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.
ومن جانبه، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالى كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (12370 ) طن و (969 ) كيلو أرز داخل 25 موقعاً تجميعياً ....مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألف و92 فدان.
توريد 13 ألف طن أرز شعير لـ 25 موقعاً تجميعياً بنطاق الشرقيةالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:03 م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول الأرز، والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة ، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادى، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.
الموضوعات المتعلقة
محافظ الشرقية يرفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع التقلبات الجوية المحتملةالأحد، 16 أكتوبر 2022 02:05 م
محافظ الشرقية: حملات يومية لإزالة البناء المخالف واستجابات سريعة لشكاوى المواطنينالسبت، 15 أكتوبر 2022 03:27 م
محافظ الشرقية يشهد انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سيالسبت، 15 أكتوبر 2022 12:53 م
محافظ الشرقية يفتتح بنك الدم التجميعى وقاعة المحاضرات بمستشفى منيا القمحالسبت، 15 أكتوبر 2022 12:23 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة