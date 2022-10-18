تنفيذ 39 ألفا و541 مشروعا تنمويا بالفيوم دعماً للأسر الأولى بالرعاية

الفيوم - رباب الجالى

قالت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن المديرية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم قامت بتنفيذ 39 ألفا و541 مشروعا تنمويا وخدميا متمثلا فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي ومساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، فضلا عن دعم المجال الطبي من تقديم عمليات القلب والعيون وتسليم الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الفيوم.

وأكدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نفذت عدد (39,541) من المشروعات التنموية والخدمية منذ بداية عملها الى الان، حيث شملت هذه الأعمال فى المجال الطبي تنفيذ عدد (2755) عملية قلب، وعدد (12,525)عملية عيون، وعدد (1139) جهاز تعويضي، كما تم تسليم (11,460) مشروع تنموي لاصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا، وتسليم عدد (667) أكشاك شاملة البضاعه، وتسليم عدد (9307)رأس ماشية، بالاضافة الى دعم زواج عدد(1688) فتاة يتيمة واستكمال ما ينقصهن لإتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن.

وأشار اللواء ممدوح إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الفيوم التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.