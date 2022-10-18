تموين القليوبية: التحفظ على 26 طن أعلاف بمخزن وضبط 4 مصانع مخالفة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القليوبية، بقيادة المستشار عيد عبد الله أبو زيد مدير المديرية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، ومجدي عبد الكريم مساعد مدير المديرية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية، وضبط الأسواق والأسعار ومدى التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وهيئة الرقابة الإدارية.

وتابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم تشكيل حملة من مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين القناطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، بالإشتراك مع شرطة المسطحات، وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن أعلاف بدون ترخيص وتم التحفظ على 26 طن أعلاف، كما تم ضبط مصنع إنتاج الحصر لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 5 ماكينة سحب بلاستيك، وخلاطة، و6 ماكينة نسيج، و4 طن مواد خام بدون فواتير، و1500 حصيرة منتج نهائى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط مصنع صابون لمخالفته إدارة مصنع بدون ترخيص، وتم التحفظ على ماكينة كابس، وماكينة ختم صابون، و3 برميل زيت طعام معاد استخدامه كل برميل 150 كيلو بإجمالي 450 كيلو زيت، و2 جركن سيلكات مادة خام كل جركن به حوالى 60 كيلو باجمالى 120 كيلو، ونصف طن صابون مادة خام، و4 طن صابون تحت التصنيع، و500 كرتونة، و20 شيكارة كربونات كالسيوم مادة خام، وكذلك ضبط مصنع لدائن بلاستيك بدون ترخيص، وتم التحفظ على 3 ماكينة سحب، و3 ماكينة تشكيل، و2 ماكينة كسارة، و1000 كرتونة بكل كرتونة 50 علبة بلاستيك باجمالى 50 ألف علبة، و500 كرتونة بكل كرتونة بها 1000 كوب بلاستيك باجمالى نصف مليون كوب، و500 كرتونة بكل كرتونة بها 500 علبة بلاستيك للايس كريم 20 طن مادة خام.

كما تم ضبط مصنع مخلالات بدون ترخيص وغش تجارى فى الانتاج وتم التحفظ على ماكينة تقطيع، و200 برميل تحت التجهيز بكل برميل 100 كيلو تقريبا، و200 برميل به جزر بكل برميل 100 كيلو تقريبا، و200 برميل مشكل بكل برميل 100 كيلو تحت التعبئة، و500 كيس مخلل منتج نهائى بكل كيس 10 كيلو، و10 شيكارة ملح خشن مخصص للاغراض الصناعية بكل شيكارة 50 كيلو.