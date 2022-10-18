تعليم القليوبية: إطلاق مبادرة لتوعية الطلاب بالمدارس من مخاطر المخدرات

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبلت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، الدكتورة مروة صبرى المشرف العام على الأنشطة بالمحافظة، لمناقشة القيام بمبادرات وندوات لتوعية الطلاب بعدم التدخين وتعاطى المخدرات.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ضرورة تنفيذ مبادرات للتوعية حول أضرار تعاطى المخدرات، موجهة باستمرار دعم وتطوير التعليم من خلال تنفيذ مبادرات إبداعية من خلال الأخصائى النفسى والأخصائى الاجتماعى فى المدارس لحماية أبنائنا من الإدمان.

وأشارت، إلى أن المبادرات تستهدف جميع طلاب مدارس القليوبية فى كل المراحل التعليمية ، وسيتم إطلاق مسابقات معلوماتية بين كافة الإدارات التعليمية لرفع الوعي بمخاطر المخدرات، في إطار تشجيع الطلاب على التصدي لمشكلة التعاطي وإبراز خطورة الإدمان.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



