اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:26 ص
"تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين لقاء مدير تعليم الجيزة بمديري المدارس الحكومية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، أولوية أولى فى مختلف اهتمامات المديرية وقياداتها.

وأضاف في لقائه مع مديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

وأعلن في اللقاء الذي حضره سمية الخطيب وكيل  المديرية، ومحمد عبد الله أمين عام  نقابة  المعلمين، وبدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق  لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يعتدي ولي أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج  المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا  لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب  بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل والحرص على  جذبهم للتعاون مع إدارة المدرسة ودعمها من خلال مجالس الأمناء.

وأكد "سلومة"، أن اللقاء مع مديري مدارس إدارة  العمرانية هو باكورة اللقاءت التي ستتم  في كافة إدارات الجيزة خلال الأيام المقبلة، لإجراء حوار مجتمعي مع العاملين بالميدان التعليمي  والوقوف على مشاكلهم الحقيقية والعقبات التي تواجههم ومحاولة وضع الحلول اللازمة لها، حفاظا على حسن سير العملية التعليمة وسلامة الطلاب.

وقال إن مديري المدارس هم الأجدر على تحديد المشاكل الفعلية التي تعاني منها المدارس واقتراح الحلول اللازمة لها.


عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم

محافظة الجيزة

الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أخلاقنا الجميلة.. كيف تعود طفلك على التعامل مع زميله المتوحد في المدرسة؟

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:00 ص

لأولياء أمور طلاب المدارس.. تعرف على أسعار الكتب المطورة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:00 ص

"أبناء الشهداء وطلاب المدارس".. تعرف على الفئات التى يحق زيارة متحف الحضارة مجانا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:00 ص

خليك واعى.. لا تصدق شائعات منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة "إنفوجراف"

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:28 ص

التعليم تنفى منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة مفتوحة من الدراسة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:50 م

أمن المنوفية يسلم طلاب مدرسة النور للمكفوفين "العصيِّ البيضاء"

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:02 م

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يفتتح مدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:20 م

فى اجتماع ضم وزير التربية والتعليم ومسئولى المدارس الفنية والحرفية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة النهوض بالتعليم الفنى والحرفى والتوسع فيه.. رضا حجازي: إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة