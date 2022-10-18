تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات خلال سبتمبر 2022

يذكر أن أعداد الوحدات التي رخصت سيارات خلال شهر أغسطس هي وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1084 ثم وحدة مرور فيصل 1055 وحدة مرور حدائق الأهرام 1014 ثم وحدة مرور القاهرة الجديدة 995 سيارة ثم وحدة مرور 6 اكتوبر 768 أ أما منفذ مرور السلوم 4933 منفذ مرور طابا 1029 ومنفذ مرور أرفين 887 1630سيارة .