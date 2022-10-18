تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا للمركبات خلال سبتمبر 2022

جاءت وحدة مرور فيصل المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 977 ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 859 وحدة مرور مدينة نصر 808 ثم وحدة مرور الحوامدية 768 سيارة ثم وحدة الأميرية 743، أما منفذ مرور السلوم 5080 منفذ مرور طابا 692 ومنفذ مرور ميناء نوبيع 561 سيارة.
يذكر أن أعداد الوحدات التي رخصت سيارات خلال شهر أغسطس هي وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو - بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1084 ثم وحدة مرور فيصل 1055 وحدة مرور حدائق الأهرام 1014 ثم وحدة مرور القاهرة الجديدة 995 سيارة ثم وحدة مرور 6 اكتوبر 768 أ أما منفذ مرور السلوم 4933 منفذ مرور طابا 1029 ومنفذ مرور أرفين 887 1630سيارة .
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