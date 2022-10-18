اليوم السابع
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تعرف على التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بإدارة قنا التعليمية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:00 ص
تعرف على التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة بإدارة قنا التعليمية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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أعلنت إدارة قنا التعليمية عن حاجتها لمتقدمين للعمل بنظام الحصة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وذلك بعد موافقة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وما ورد من مديرية التربية والتعليم بقنا.

وأوضحت الإدارة، أن التخصصات المطلوبة، هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، رياض الأطفال، وتقدم المستندات المطلوبة باسم مدير عام الإدارة.

وأشارت الإدارة، إلي أن المستندات المطلوبة هي، صورة المؤهل، صورة من الدبلومة التربية لغير خريجي كليات التربية، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، الموقف من التجنيد، والخدمة العامة للإناث، التوقيع علي إقرار بعدم المطالبة بالتعيين علي موازنة الدولة مستقبلًا.


التعيين بالحصة

التربية والتعليم

تعليم قنا

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