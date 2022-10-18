تطوير ورفع كفاءة شوارع حى الوراق فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المسابك بحي الوراق، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور المرورية.

وشهد التطوير، استكمال أعمال تجهيز وترميم طبقة الطريق بالشارع، تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف، وذلك ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023.

ويواصل حي الوراق، جهوده لتطوير الشوارع، حيث تم تمهيد واستعدال المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه والبدء بتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز، بالإضافة إلي البدء في قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

وشدد اللواء أحمد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال؛ لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من أعمال التطوير والرصف لشارع المسابك



أعمال رصف شارع المسابك بالوراق