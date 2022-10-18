وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، فى شريط عاجل عن تزكية النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتى للفصل الترشيعي الـ17.

وكان قد افتتح ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.

واعتبر ولي العهد الكويتي أن "الجميع شركاء في تحمل المسؤولية حكومة وشعبا"، فيما شدد على أن اختيار أعضاء مجلس الأمة كان ممتازا، لكن ينقصه المتابعة والمساءلة والمحاسبة في حالة التقصير.

وشدد على أنه شخصيا سيكون أول من يحاسب الحكومة عن عملها قبل مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تتخلى إحدى السلطات عن واجباتها لأخرى، معبرا عن أمل أن ينتهي زمن التوتر وتصدع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.

وأضاف قائلا "لن نقف مع طرف ضد طرف ليكون مجلس الأمة سيد قراراته.. وفينا بعهدنا بالاحتكام إلى الدستور واحترمنا إرادة الشعب ليقرر مصيره".

ودعا الشيخ مشعل الصباح، إلى "البعد عن المهاترات والمشاجرات في مجلس الأمة والأصوات الخارجة عن أدب الحوار"، منوها إلى أن "المزايدات والتعطيلات تعوق مجلس الأمة عن أداء دوره المنشود"

وبالنسبة للحكومة، دعا ولي العهد مجلس الوزراء إلى وضع خطة استراتيجية توضح عملها، عبر مبادرتين للمراقبة الخفية والتبليغ السري على الموظفين وتطبيق القانون على المخالفين.