تربية القناة تستضيف أحد أبطال حرب أكتوبر باحتفالية الطلاب الجدد

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت كلية التربية بجامعة قناة السويس حفل استقبال للطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتى ذلك استمرارًا لسلسلة اللقاءات التعريفية التي تنظمها جامعة قناة السويس لاستقبال طلابها الجُدد تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

وخلال كلمته أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كلية التربية تعد من الكليات المتميزة وتقدم أسمى وأعظم مهنة في الإنسانية وهي مهنة المعلم، مطالباً الطلاب بضرورة الالتزام بالزي المناسب خلال دراستهم في الحرم الجامعي ، لافتاً إلى أهمية التركيز على تحصيل العلم وعلى التفوق الدراسي والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وبإشراف الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة منى النحلة أمين الكلية ، والعميد محمد زكي مدير أمن الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

بدأ حفل الاستقبال بالسلام الوطني لجمهورية العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم كما رحب ممثل اتحاد الطلاب بالكلية بزملائه الجدد من الطلبة والطالبات مؤكدا أن اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعى لصوت الطالب، وهو حلقة الوصل بين إدارة الكلية وطلابها، كما أنه الشريك الأساسى بكافة الأنشطة الطلابية، شاكراً زملائه في اتحاد الطلاب عن العام 2021/2022علي مجهوداتهم متمنياً أن يكون عام 2023 عام دراسي موفق مليء بالإنجازات والأنشطة الطلابية.

وقام الدكتور مدحت صالح عميد الكلية بالقاء كلمة هنأ خلالها أبنائه الطلبة والطالبات الجدد لانضمامهم إلى الكلية مشيداً بحفل الإستقبال والذى تزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة ، مطالباً الطلاب الجدد بالالتزام بتعاليم وتقاليد الحرم الجامعي ، شاكراً الدكتورناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة على دعمهم الكبير لكلية التربية وطلابها.

وشملت فعاليات حفل الاستقبال، ندوة احتفالاً بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة ، بحضور عبد الجواد سويلم الحاصل على خمس أنواط تكريم من الرؤساء والقوات المسلحة.

كما أهدى الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مدحت صالح عميد الكلية درع جامعة قناة السويس وكلية التربية، تقديراً لدوره الوطنى الكبير خلال حرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر، حيث تحدث البطل عبد الجواد سويلم عما تعرض له خلال فترة حرب الاستنزاف، حيث أصيب ببتر فى الساقين واليد اليمنى وعينه اليمنى خلال مشاركته في عملية لسلاح الصاعقة فى فترة حرب الاستنزاف، ومع ذلك أصر على المشاركة فى حرب أكتوبر، حيث إنه المحارب الوحيد الذى خاض حربا ميدانياً وهو مصاب، كل الشكر والتقدير والاحترام لأبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيدة الذين لولاهم ما كنا هنا اليوم نحتفل بذكرى النصر العظيم.

وتوالت فقرات حفل الاستقبال بعرض فيديو تعريفي عن الكلية ووحدة الدعم الأكاديمي والأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية ، أعقبه اغنيه بلغة الإشارة لمجموعة من طالبات الكلية بقسم التربيه الخاصة، ثم قام الدكتور أحمد عطيتو مستشار اللجنة الفنية بالكلية بعرض تقديمي عن دور الفن في توثيق نصر اكتوبر المجيد ، قدم بعده الطالب عبد الشافي عصام عدة فقرات فنية، وختام حفل الاستقبال تم عرض فقرة الانشاد الديني.

جاء حفل الإستقبال بتنظيم وإعداد وإشراف الدكتورة منى فرحات إبراهيم مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، والدكتورة نشوة سعد بسطويسى مقرر الأنشطة الطلابية بالكلية، والشيماء محمود يوسف رئيس قسم رعاية الطلاب بالكلية، واتحاد طلاب الكلية.