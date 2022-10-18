تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.21% بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنك كريدي اجريكول مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 12467 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3156 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3699 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مصر للألومنيوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفى كليوباترا، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 365 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 170 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.79%، وشراء الثالثة 75 ألف سهم، وشراء الرابعة 600 ألف سهم، وشراء الخامسة 980 ألف سهم، والتي تمثل نسبة 0.045% من أسهم الشركة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.28%، وشراء السادسة 1.219 مليون سهم، تمثل نسبة 0.04% من رأسمال الشركة، وشراء السابعة مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي دلتا للإنشاء والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2850 سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 2.3 مليون سهم، 1.6 مليون سهم، 415 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المهندس للتأمين، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 3750 سهم، 10 آلاف سهم، 99.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 9150 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 26 ألف سهم، 450 ألف سهم، 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق على قيام الشركة بتنفيذ برنامج شراء أسهم خزينة بحد أقصى عدد 524.6 مليون سهم، والتي تمثل بحد أقصى نسبة قدرها 10% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، والبالغ 5.2 ميار سهمًا، على أن يتم شراء تلك الأسهم في الفترة من 18 أكتوبر 2022 وحتى 17 أكتوبر عام 2023، وذلك من خلال الموارد المالية الذاتية للشركة.

ومن جهة أخرى أصدرت الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات وهم عدم اختصاصها بنظر التظلم الماثل المقدم من سامح وحيد إسماعيل المساهم بشركة الحديد والصلب المصرية بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، وقبول التظلم المقدم من الشركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية ضد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2022 ورفضه موضوعًا.