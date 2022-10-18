تخريج الدفعة الثانية من طلاب المركز الجامعى للتطوير المهنى بأسوان

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان والذى أقيم اليوم تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة بأسوان، وذلك بحضورالدكتورة مها فخرى المدير التنفيذى لمشروع مراكز التطوير المهنى بالجامعات المصرية والدكتورة أمل عبد الواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهنى وبحضور الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان، وأيضا بحضور مدير المركز ليلى رمضان سعدى والدكتور أبو الحسن الشاذلى نائب مدير المركز.

بدأت فعاليات الاحتفال بكلمة الترحيب من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وكلمة من ممثل الجامعة الامريكية.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته على الجهود التى يقدمها المركز لطلاب وخريجى المركز والعمل على تأهيلهم لسوق العمل، والتأكيد على أهمية دور المركز بجامعة أسوان، وقدرته على عمل شراكات مع الفاعلين بسوق العمل بأسوان وحرصه على توقيع مذكرات تعاون كما وقع المركز مذكرات تعاون مع كل الفاعلين فى سوق العمل بمحافظة أسوان والتى تستهدف إتاحة فرص تدريب عملى لطلاب وخريجى الجامعة فى مقرات الشركات والمؤسسات المختلفة.

وأشاد الدكتور أيمن عثمان بمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى التى تنفذه الجامعه الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وكالة التنميه الدولية الأمريكية ووزارة التعليم العالى والذى بدأ عام 2017 وتشارك به حتى الآن 13 جامعة حكومية ب 20 مركزا جامعيا والمقرر الوصول لـ30 مركزا على مستوى 20 جامعه حكوميه والذى يعمل على تجهيز الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وذلك من خلال مكونات عمل درسات ومسوح سوق العمل مع عقد الشراكات المختلفه مع أصحاب الأعمال والشركات بالمحافظة.

واكدت الدكتورة مها فخرى عن عمق العلاقات مع جامعة أسوان وقدمت الشكر والتقدير لإدارة جامعة أسوان لما تبذله من الدعم اللامحدود للقيام المركز بدوره التدريبى للخريجين وطلاب الجامعة.

وأشار الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان، لشئون التعليم والطلاب إلى أنه قد شهد الحفل لفيف من أصحاب الأعمال والشركات بأسوان، كماتم تكريمهم بالحفل على جهودهم الداعمة لتطوير مهارات طلاب جامعة أسوان من خلال تقديمهم لفرص العمل والتدريب العملى والتوظيف كما شهد الحفل توزيع شهادات تكريم للمتطوعين من طلاب جامعة أسوان، ومن الجدير بالذكر أن المركز استطاع خلال الفترات السابقة فى خدمة أكثر من ٢٥ الف طالب وطالبة وقد شهد الحفل توقيع ثلاث بروتوكلات تعاون مع المركز الجامعى للتطوير المهنى والذى من خلاله سيتم تقديم العديد من الأنشطة والتدريبات العملية لطلاب وخريجى جامعة أسوان بأسوان.

وأوضحت ليلى رمضان سعدى مدير مركز التطوير المهنى بأن المركز قام بتوفير أكثر من 1500 فرصة عمل وتدريب عملى بالشركات والمصانع فى العديد من القطاعات والتخصصات المختلفه، والعمل على تخريج خريجين على قدر عالى من الكفاءه والمهاره المطلوبه لسوق العمل كما أن المركز منذ افتتاحه فى 16 يناير 2020 استطاع تقديم اكثر من 30000 فرصة تدريب وتأهيل مهنى على مستوى عالى من الجوده، ووقع 7 اتفاقيات تعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العامله فى أسوان.