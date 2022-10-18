تحرير 40 محضر إشغال طريق وتحرير مخالفات لقرار غلق المحال التجارية

القليوبية إبراهيم سالم

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة امتدت لمنتصف الليل بمدن بنها وكفر شكر، قاد خلالها حملة لإزالة الإشغالات والتعديات علي أرصفة المُشاة والطريق العام التي تتسبب في اختناقات مرورية وتُعيق حركة المارة، والتي تُعد تعدياً على أملاك الدولة ومخالفة للوائح والقوانين المنظمة، مؤكداً اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، ومتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية والورش.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والمقدم صبحي الجابري مدير مرافق القليوبية.

وتابعت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم المرور علي عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن بنها وكفر شكر (منطقة وابور الثلج وشارع فريد ندا ومنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها)، وشارع جمال عبد الناصر وجانبية كفر منصور وشارع عبد المنعم رياض بمدينة كفر شكر، وقد تمكنت الحملة من تحرير 40 محضر إشغال طريق، ومصادرة 15 شيشة، وتحرير 20 محضر مخالف لقرار الغلق لمحال تجارية، وتحرير 2 محاضر لورش، كما تم مصادرة 7 موازين من الباعه الجائلين و2 أنبوبة بوتاجاز، بالإضافة إلي 20 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين باعة جائلين يفترشون الطرقات، بالإضافة إلي إزالة 2 كشك علي طريق بنها كفر شكر بدون تراخيص ومحال تجارية تستغل أرصفة المشاة في عرض منتجاتهم، وكراسي وأنابيب وشماسي وعربات كارو، وتم مصادرة كافة المضبوطات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وخلال الجوله بمدينه كفر شكر وجه المحافظ بإزالة 2 كشك مقيما علي الرصيف بالطريق العام وعمل محضر لصاحبها.

تأتي هذه الجولة ضمن الجولات المُتتالية لمحافظ القليوبية للقضاء علي العشوائيات وتحسين مستوى النظافة العامة علي مستوى المحافظة، ولإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية علي أرصفة المارة، وتنفيذاً لتكليفات اللواء وزير التنمية المحلية، بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

وشدد "الهجان"، علي رؤساء المدن بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كشرطة المرافق ومسؤلي الإشغالات، وإدارة المتابعة، لمواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير، علاوة علي تكثيف المتابعة والمرور اليومي علي كافة الشوارع، لعدم عودة الباعة الجائلين، وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية علي أرصفة المارة مع استمرار التنبيه عليهم بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، موجهاً بتكثيف حملات النظافة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أهاب محافظ القليوبية، بأصحاب المحال التجارية والورش والأعمال الحرفية بالالتزام بتفيذ قرار مواعيد الغلق الشتوية، وذلك لتجنُب الوقوع في المخالفات والعقوبات التى تتمثل في تطبيق غرامات تصل إلى أربعة آلاف جنيه.