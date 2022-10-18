تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوهاج 15 يوما

كانت نيابة جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.

وفى سياق متصل، جددت النيابة الكلية شمال سوهاج، اليوم الثلاثاء حبس 4 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

كانت نيابة شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.