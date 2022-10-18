اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوهاج 15 يوما

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:37 م
تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوهاج 15 يوما حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة الكلية جنوب سوهاج، اليوم الثلاثاء تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
كانت نيابة جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.
 
وفى سياق متصل، جددت النيابة الكلية شمال سوهاج، اليوم الثلاثاء حبس 4 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
كانت نيابة  شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.

 


سوهاج

الاخوان

نيابة شمال سيناء

احراز منشورات

جنايات سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة