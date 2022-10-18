بسبب الخلاف على الأجرة.. حجز سائق بشركة توصيل تسبب فى إصابة فتاتين بالشيخ زايد

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز سائق بإحدى شركات التوصيل، على ذمة تحريات المباحث لاتهامه بالتسبب فى إصابة فتاتين بسبب الخلاف على قيمة أجرة التوصيل، فى مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاتين، اتهمتا فيه سائق بشركة توصيل بالتسبب فى إصابتهما، وذكرتا أن خلافا بينهما وبين السائق على أجرة التوصيل، أدت إلى انطلاقه بالسيارة بسرعة خلال مغادرتهما السيارة، مما أسفر عن إصابتهما.

تم التوصل لهوية السائق، وبسؤاله ذكر أن خلافا بينه وبين الفتاتين متعلقا بقيمة أجرة التوصيل، أدى إلى وقوع الحادث، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.