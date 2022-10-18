وذكر بيان صادر عن المحكمة الإقليمية اليوم، أن المحاكمة تجرى أمام هيئة محلفين ضد ستة من المتهمين بمساعدة منفذ الهجوم الإرهابى، والذي قتل أربعة من المارة وأصاب 23 شخصًا بعضهم إصابات خطيرة في وسط مدينة فيينا قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وأوضح البيان أن المتهمين هم ستة رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و 32 عاما ، وبحسب مكتب المدعي العام ، لم يكونوا متورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي لكنهم ساعدوا القاتل مسبقًا.

ورجح البيان استمرار المحاكمة عدة أشهر على أن تصدر الأحكام في فبراير 2023 على أقرب تقدير، موضحا أن المتهمين يتم محاكمتهم بشكل أساسي بارتكاب جرائم التورط في جرائم إرهابية تشمل القتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وبمساعدتهم حصل القاتل على أسلحته وذخائره وتم تشجيعه في نواياه الإرهابية.