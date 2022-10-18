بدء أعمال إنارة طرق وشوارع رأس سدر بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء أعمال إنارة طرق وشوارع رئيسية ضمن أعمال الخطة الاستثمارية المقررة لمشروعات خدمية منوعة.

واعلن مجلس مدينة راس سدر اليوم فى بيان، انه تجرى أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة من بنود الخطة الإستثمارية للعام الجارى برأس سدر.

قال المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن خطة رفع كفاءة الإنارة العام تشمل إعادة تأهيل و إنارة الطريق الجديدة المؤدي لحي السادات، وتأهيل أعمدة الإنارة بالطريق من حي السادات للمدينة مروراً بالمدرسة الثانوية العسكرية و الشارع الرئيسي بمنطقة إسكان الـ560 وحدة، وتشمل منطقة إسكان الـ288 وحدة بأكملها، ومدخل المدينة ( طريق ساحلي )، لافتا أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تشمل مشروعات رصف طرق و أعمال تجميل بالمدينة.

وسبق وأعلن رئيس مدينة رأس سدر، انه في إطار استكمال إجراءات تسليم تجمع النهايات التنموي برأس سدر أنهت رئاسة مدينة رأس سدر تسليم 45 عقد تخصيص أراض أخري ضمن المرحلة الأولي بالتجمع التنموي السكنى "النهايات" في رأس سدر.

اضاف ان رأس سدر بها أربعة تجمعات تنموية إحداهما بوادي الحمة والآخر بوادي السحيمي، وأبو جعدة والنهايات، و يتم تسليم كل مستحق أرض بمساحة 5 أفدنة ومنزل، لافتا أنه تم تشطيب المنازل على أعلى مستوى، وتبلغ مساحة المنزل 200 متر مربع، جرى البناء على 120 مترا و 80 متر حوش، ويتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 7 تجمعات تنموية زراعية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن المشروع الرئاسي زراعة مليون ونصف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وجرى إنشاء محطة معالجة ، ومحطة تحلية مياه بكل تجمع، تقدمه الدولة للمواطن بسعر مدعم.