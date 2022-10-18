كتب أحمد عرفة

قالت مراسلة قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن غدا الإفراج عن 10-15 مليون برميل من النفط الاحتياطي.

وفى وقت سابق تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة بسبب تعقيبه على وضع الاقتصاد ‏ومستقبل التضخم، وذلك خلال جولة كان يجريها بولاية أوريجون وتقوف خلالها ‏لتناول الآيس كريم، وهي الجولة التي ادلي خلالها بتصريحات اعتبرتها صحيفة نيويورك ‏بوست "استفزازية".‏

وقال بايدن لدي سؤاله عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي : لست قلقا بشأن قوة الدولار.. ‏أنا قلق بشأن بقية العالم.. فاقتصادنا "قوي مثل الجحيم"، انه التضخم العالمي وهو ما ‏يؤدي الي مشكلات. ‏