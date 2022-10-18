قالت مراسلة قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن غدا الإفراج عن 10-15 مليون برميل من النفط الاحتياطي.
وفى وقت سابق تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات حادة بسبب تعقيبه على وضع الاقتصاد ومستقبل التضخم، وذلك خلال جولة كان يجريها بولاية أوريجون وتقوف خلالها لتناول الآيس كريم، وهي الجولة التي ادلي خلالها بتصريحات اعتبرتها صحيفة نيويورك بوست "استفزازية".
وقال بايدن لدي سؤاله عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي : لست قلقا بشأن قوة الدولار.. أنا قلق بشأن بقية العالم.. فاقتصادنا "قوي مثل الجحيم"، انه التضخم العالمي وهو ما يؤدي الي مشكلات.
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