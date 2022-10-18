اليوم السابع
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انقطاع المياه 10 ساعات اليوم عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية والرماية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:00 ص
انقطاع المياه 10 ساعات اليوم عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية والرماية قطع المياه
كتبت - مرام محمد

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تشهد مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" اليوم الثلاثاء، انقطاع خدمة المياه لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء وفقا لبيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياة بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ، رئيس حي الهرم ورئيس مركز كرداسة، بالمتابعة مع الشركات المنفذة وإزالة أي معوقات.


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