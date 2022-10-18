انطلاق مهرجان الأسبوع البيئى بـ"إعلام المنوفية" بورش عمل حول "الإسعافات الأولية"

افتتحت كلية الإعلام جامعة المنوفية، أسبوع النشاط بورشة عمل تثقيفية وتوعوية بعنوان (مبادئ الإسعافات الأولية) بالتعاون مع كلية التمريض بالجامعة تحت إشراف الدكتورة سناء سعد وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة نادية القاضى عميد الكلية، أن هذه الندوة بداية لسلسلة من الندوات الجديدة التي تعقدها الجامعة عن الإسعافات الأولية وإدارة المخاطر الصحية بمختلف كليات الجامعة للتوعية والتثقيف، مضيفة أن الإسعافات الأولية هي إجراء لرعاية وعناية الحالات المصابة ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من فئات المجتمع.

وتحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجورى مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انطلق مهرجان الأسبوع البيئي بكلية الإعلام جامعة المنوفية تحت إشراف وحضور الدكتورة نادية القاضي عميد الكلية، والدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور السيد السعيد إلى أن هذه المحاضرة تهدف إلى التوعية وإكساب الطلاب المهارات والأساليب الحديثة فى السلامة العامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية، كما أضاف أن الأسبوع سيشمل العديد من الأنشطة البيئية والثقافية وفعاليات متنوعة من قوافل وندوات توعوية وزيارات ميدانية وإطلاق لمبادرة وطنية.

وتضمنت الندوة شرح تفصيلي قدمته الدكتورة فايزة كامل مدرس التمريض الباطني الجراحي بكلية التمريض جامعة المنوفية عن الإسعافات الأولية فى حالات النزيف والاختناق والحروق، بالإضافة إلى كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعى والكسور بأنواعها وتم الرد علي أسئلة واستفسارات الطلاب خلال الندوة.