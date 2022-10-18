انخفاض حرارة وفرص أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- الثلاثاء 18 أكتوبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 50٪ ، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- الأربعاء 19 أكتوبر :

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 40 ، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

- من الخميس 20 أكتوبر إلى السبت 22 أكتوبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- الأحد 23 أكتوبر :

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة