انتظام توريد الأرز الشعير من المزارعين.. وضخ الأبيض فى الأسواق

كتب مدحت وهبة

فتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير.

ويشمل الطلب المقدم للمديرية لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن، السجل التجاري والصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب ، كما تقوم وزارة التموين بطرح كطميات كبيرة من الأرز الأبيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لتلبية احتيجات المواطنين.

وتلتزم المضارب التي تشارك في منظومة التوريد بالإعلان عن ذلك من خلال لافته مُعلقه علي المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالاسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50٪ من إجمالى الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.