اليوم ..فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة.. تعرف على السبب

أعلن مركز عمليات، محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، عن منطقة النجدة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن سبب فصل التيار الكهربائي عن موزع النجدة لصيانة المحولات الدورية المتبعة، وذلك بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء لصيانة المحولات المتبعة من قبل قطاع الكهرباء، ولعدم حدوث أعطال مفاجئة بالمدينة.
اليوم ..فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة.. تعرف على السببالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:48 ص
قطع الكهرباء - ارشيفية
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أعلن مركز عمليات، محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، عن منطقة النجدة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
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