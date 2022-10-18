اليوم.. براعم البيانو والكورال بتنمية المواهب فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء غد الثلاثاء، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، لفصلى البيانو والكورال.



ويتضمن برنامج فصل البيانو تدريب مى عادل مجموعة من أشهر المقطوعات العالمية لأشهر الملحنين العالميين.



كما يتضمن البرنامج الفنى لفصل الكورال تدريب دكتور محمد حسنى باقة متميزة من أجمل الأغانى الوطنية التى يقدمها أطفال المركز منها على باب مصر، أنا المصرى، يا أغلى اسم فى الوجود، أحلف بسماها، دولا مين، يمامة بيضا، يا مصر يحميكى لأهلك، نشيد مصر، الباقى هو الشعب، فيها حاجة حلوة، الحياة السلام، نشيد مصر.



يشار إلى أن مركز تنمية المواهب بالإسكندرية قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها ويضم مجموعة متميزة من الأساتذة الأكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة مثل البالية، الكورال، العود، الجيتار، الايقاع، الموشحات، الكمان، البيانو، فصل لذوى القدرات الخاصة.