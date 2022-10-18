الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: 6 مشروعات فائزة بالإسماعلية وبورسعيد والسويس

كتبت أسماء أمين

أعلنت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الإسماعلية وبورسعيد والسويس، وذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها محافظة الإسماعلية بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، والسادة المحافظين؛ اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وخلال كلمتها أشادت الدكتورة هبه مغيب بالجهد المبذول من كافة المحافظات خلال كل مراحل المبادرة، مشيرة إلى أن المبادرة تمت في وقت قياسي، وترجع أهميتها إلى أنها تأتي في إطار استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27، بالإضافة إلى أنها مبادرة تشجع على تمكين المجتمعات المحلية في تقديم حلول لمشكلات تغير المناخ.

أضافت الدكتورة هبه مغيب أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل مسرع حقيقي من مسرعات التنمية المحلية، مؤكدة أن المبادرة تعد نقطة البداية، وسيتم استكمالها بشكل سنوي بعد ذلك، بما يتيح الفرصة للمشروعات التي لم تفز خلال هذا العام أن تعيد استكمال المعايير والشروط المطلوبة والتقديم مرة اخرى، وبذلك سيكون لدينا قاعدة بيانات ضخمة للمشروعات التي تقدم حلول لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

يشار إلى أن المشروعات الفائزة بمحافظة الإسماعلية هي مشروع تحويل مياة مصرف المحسمة الي شرق قناة السويس، ومشروع مصنع تدوير المخلفات بأبو بلح، ومشروع ثلاجة كهرو حرارية باستخدام مواد متغيرة الطور لنقل اللقاحات والأمصال، ومشروع تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرافعات الشويكية Green Hybrid Forklift، ومشروع نظام انذار ذكى بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء، ومشروع تقييم المياه في البحيرات المرة باستخدام اللافقاريات المائية وتقنيات الاستشعار عن بعد.

كما فاز من محافظة بورسعيد مشروع تطوير الأداء البيئي الساحلي، ومشروع بيراميدز لإنتاج المطاط، ومشروع تصنيع ماكينات نسيج صديقة للبيئة، ومشروع الخلايا الكهروضوئية العائمة لانتاج الهيدروجين الاخضر وحماية بحيرة المنزلة من آثار التغيرات المناخية، ومشروع كشك أخلاق الرقمي ( التحالف الرقمي للمجتمع المدني)، ومشروع تمكين المرأة المعيلة لاستخدام مخلفات مصانع الملابس الجاهزة ومثيلتها لانتاج كليم يدوي باستخدام نول كليم متطور منزليًا أو صناعيًا.

وفاز من محافظة السويس مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، ومشروع إعادة تدوير زيوت التزييت المستعملة وانتاج زيوت اساس كمادة اولية لتصنيع زيوت تزييت مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية بطرق صديقة للبيئة، ومشروع إنشاء وحده للقسطرة التداخلية القلبية بمستشفى السويس العام، ومشروع تشجيع التحول لاستخدام السيارات الكهربيه ومراقبة التلوث عبر توفير حلول الشحن للمنازل وأماكن العمل والأماكن العامة، ومشروع تصنيع السماد العضوي للقضاء على التلوث الناتج من المخلفات الزراعية والمنزلية العضوية، ومشروع تطبيق الهاتف المحمول (ست البيت لفرز وجمع المخلفات المنزلية من المنبع).