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النصر للمبانى: استثمار 40 مليون جنيه فى الأنشطة الزراعية بالصالحية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص
النصر للمبانى: استثمار 40 مليون جنيه فى الأنشطة الزراعية بالصالحية مهندس أحمد أبو شبانة رئيس النصر للمبانى
كتب عبد الحليم سالم

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ضخت شركة النصر للمبانى والانشاءات " إيجيكو" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام نحو 40 مليون جنيه استثمارات في الأنشطة الزراعية خلال العام المالى 2020-2021 ، بهدف دفع العمل في مزرعة الصالحية .

كشفت تقارير الشركة برئاسة المهندس أحمد أبو شبانة ، أن نقص الاحتياجات المائية وارتفاع الملوحة  في بعض الآبار تسبب في فقد جزء من المحصول ، لافتة إنه تم حل تلك المشكلة من خلال تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين ؛لدراسة الاسلوب الأمثل لزيادة كفاءة مصادر الرى ؛لإمكان التوسع في زراعات جديدة حيث تم موافاتنا بإنشاء 4 آبار جديدة.

أوضحت التقارير أن الزراعات تعرضت لبعض المشكلات ،منها الإصابة بالنيماتودا في زراعة البطاطس وتعطل بعض البيفوتات ؛مما أدى الى عمل إحلال لها وشراء بيفوت جديد وتركيبه .

وأوضحت التقارير أن ارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية ،يرجع إلى ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج مع تأخر صرف التعويضات ، لافتة أن جملة التعاقدات الجديدة للشركة خلال العام المالى بلغت نحو 8.3 مليار جنيه  ،بخلاف تعاقدات مرحلة للعام المالى 2020-2021 بلغت 5.8 مليار جنيه .

 

 


النصر للمبانى

ايجيكو

احمد أبو شبانة

قطاع الاعمال العام

شركات المقاولات



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