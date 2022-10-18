الناتو: مستعدون لكافة الاحتمالات ولن نقبل استفزازات روسيا

كتب أحمد عرفة

قال حلف الناتو، إنه مستعد لكافة الاحتمالات ولن يقبل استفزازات روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف حلف الناتو، أن خطر استخدام أسلحة نووية ضد أوكرانيا منخفض لكن نأخذ التهديدات بجدية.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".