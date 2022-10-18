المواد المقررة على تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائى.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج الدراسية المطبقة على تلاميذ الصفين الرابع، والخامس من الحلقة الابتدائية، بكافة مدارس التعليم العام: الرسمية – الرسمية للغات – الرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها: "العربي، واللغات" تشمل المناهج الدراسية المواد الآتية: اللغة العربية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحي والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية(كونكت)، والدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات المهنية، والقيم واحترام الآخر، والتربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية (كونكت بلس) الخاص بالمدارسة الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أنه يشارك في تدريس المناهج الدراسية معلمو المواد الأساسية، كلٌّ في تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية، والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًّا، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيُستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمي المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.