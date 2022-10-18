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المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 40 مليار يورو لدعم الأوروبيين والشركات فى أزمة الطاقة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:45 م
المفوضية الأوروبية تقترح تخصيص 40 مليار يورو لدعم الأوروبيين والشركات فى أزمة الطاقة أورسولا فون دير لاين - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من المقترحات لتجاوز أزمة الغاز في الدول الأوروبية، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية إدخال آلية تسعير ديناميكية للغاز في أكبر بورصة في أوروبا TTF، وفقا لروسيا اليوم.

كما اقترحت  المفوضية الأوروبية إجراء عملية شراء مشتركة للغاز لدول الاتحاد بمستوى 15% من إجمالي الطلب، فيما سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي إبلاغ المفوضية الأوروبية قبل إجراء أية عملية شراء للغاز.

وتعتزم المفوضية الأوروبية بحلول مارس 2023 وضع معيار جديد لسعر الغاز الطبيعي المسال، واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 40 مليار يورو لمساعدة المقيمين في الاتحاد الأوروبي والشركات في خضم أزمة الطاقة، فيما سيتوجب على دول الاتحاد الأوروبي حتى مارس 2023 خفض استهلاكها الشهري من الغاز بنسبة 15%.

واقترحت المفوضية الأوروبية إلزام دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الغاز مع بعضها البعض في حالة الطوارئ.


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