المجلس العربى للمياه يشارك اليوم فى اجتماع اللجنة المشتركة للمياه والزراعة

كتبت أسماء نصار

يشارك المجلس العربى للمياه بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود أبو زيد فى اجتماع اللجنة المشتركة لقطاعى المياه والزراعة الذى يعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية ,وبمشاركة المكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة "الفاو" إلى جانب العديد منالمنظمات الدولية والإقليمية من بينها "الأسكوا " ,والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وصرح الدكتور حسن العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ,بأن الإجتماع سيعقد اليوم "الثلاثاء " ,وسيناقش العديد من التقارير منبينها ,متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه,والأنشطة المنجزة من قبل (الفاو) في إطار مشروع "تنفيذ أجندة 2030 المتعلقة بكفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، وكذلك تقرير الجمعية العربية لمرافق المياه حول تنفيذ الخطة في الدول العربية، وعرض رؤية المجلسالعربي للمياه للشبكة العربية للبيئة والتنمية حول نفس الموضوع.

كما سيتم متابعة تنفيذ مشروع الترابط بين الماء والغذاء والطاقة واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المشتركة العربية للمياه والزراعةالتي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الذي سيتم عقده لاحقاً.