المتهمون بالاعتداء على شخص واحتجازه فى الجيزة يكشفون كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون باحتجاز شخص، والاعتداء عليه في الجيزة، بكواليس الجريمة عقب ضبطهم، وذكروا أن المجني عليه استأجر سيارة من أحد المتهمين، ويمتلك معرضات لتأجير السيارات، ورفض المجني عليه إعادة السيارة، مما دفع مالك المعرض للاستعانة بالمتهمين الآخرين، وحدد مكان السيارة بواسطة جهاز التتبع الخاص بالسيارة، واعتدوا على المجني عليه، واحتجزوه.

وبسؤال المجني عليه اتهم الجناة بالاعتداء عليه واحتجازه، بسبب الخلاف على استئجار سيارة ملاكي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء من جانب 3 أشخاص بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مالك معرض سيارات استعان بشخصين، واعتدوا على المجني عليه واحتجزوه، لاستئجاره سيارة ورفضه إعادتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.