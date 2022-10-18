اليوم السابع
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الكهرباء: رقمنة خدمات الوزارة تغلق كل أبواب الفساد المالى والإدارى بالقطاع

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:00 ص
الكهرباء: رقمنة خدمات الوزارة تغلق كل أبواب الفساد المالى والإدارى بالقطاع وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول الرقمى ورقمنة خدمات الوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يستهدف القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن والموظف، علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يأتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكوميةن لتكون أكثر سهولة ويسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.
 
وتابع حمزة، أنه تم الانتهاء من تفعيل  خدمات المنصة الإلكترونية مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وتركيب العداد القانونى، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية و كافة الإجراءات إلكترونيا.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء



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