الكشف والعلاج لـ511 مواطنا ضمن القافلة الشاملة لجامعة القناة بقرية الضبعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالندوة المهمة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، داخل الجامعة وذلك للتعريف بأنشطتها وحجم الإنجازات التى تمت خلال ثلاث سنوات من العمل بالمبادرة الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2019، مشيراً إلى أن تلك المبادرة الهادفة تحمل في طياتها مجموعة مبادرات تنموية تتوجه لقرى الريف المصري حيث استطاعت أن تُقدم خدماتها ل 58 مليون مصري مؤكداً أن الرئيس السيسي خلال كلمته طالب الشباب بالتوجه والمشاركة وتحمل مسئوليتهم في المبادرة التى تبلغ تكلفتها التقديرية 800 مليار جنيه.

وفى سياق متصل أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق قافلة الجامعة الشاملة إلي قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، ضمن حياة كريمة.

وأكد رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة على المشاركة الفعالة بالمبادرات القومية المختلفة والهادفة لتحسين مستوي معيشة المواطنين، ورفع درجة الوعي لديهم. حيث تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية، وقامت بعلاج 511 مواطن مع صرف الأدوية بالمجان.

تأتي القافلة بإشراف عام دكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع الدكتور محمد ترك، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية.

كما قدمت ندوة حول توعية مرضى السكر في كيفية التحكم والالتزام من خلال التغذية المناسبة، والنظام العلاجي والمتابعة وممارسة التمارين الرياضية، كما تناولت الندوة طرق الوقاية من فيروس كورونا وجدري القرود.

و قدمت القافلة الإرشاد الزراعي لمجموعة من المزارعين حول بعض المشكلات التي تواجه القرية مثل مشكلة العفن الهبابي لأشجار المانجو، وكيفية التخلص منها، عن طريق التقليم السليم والري المناسب لها مع صرف الأدوية والمبيدات الصديقة للبيئة والتي قدمتها لهم الجامعة بالمجان، وتم الكشف علي 454 حالة بيطرية، ما بين دواجن وأبقار وأغنام وماعز مع صرف الأدوية اللازمة لهم، وأشرف على القافلة المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة ومهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.