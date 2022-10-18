اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:44 م
القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
كتب زكى القاضى

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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة.
 
تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات الرياضية بين الفرق الرياضية لجمعية المحاربين، تضمنت كرة السلة، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، ومسابقة الموانع بالكراسى المتحركة، ورياضة الريشة الطائرة، واتسمت المسابقة بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.
 
وألقى اللواء أشرف أحمد الشريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها على إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم فى كافة المجالات ، مشيراً إلى دور الجمعية فى توفير كافة التسهيلات لأبطال القوات المسلحة عرفاناً بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن  وصون مقدراته .
وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .
 
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