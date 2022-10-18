القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.