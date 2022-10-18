اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:32 م
القبض على 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


التنقيب عن الاثار

مركز الصف

تجارة الاثار

امن الجيزة

عقوبه التنقيب عن الآثار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة