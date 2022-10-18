القبض على شخصين لإدارتهما مراكز تعليمية بدون تراخيص فى الغربية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط القائمين على إدارة 2 مركز تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الغربية شخصين "لهما معلومات جنائية"و مقيمان بمحافظة الغربية.

وكشفت قوات الأمن اتخاذ المتهمين مقر المركزين وكـراً لمزاولــة نشاطهما الإجرامى فى النصب، والاحتيال على راغبى الحصول على شهـادات جامعيـة فى مجالات مختلفة "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج "على خلاف الحقيقة"، وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مقر المركزين تم ضبط مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للمركزين التعليميين، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد"- أكلاشية خاتم شعار الجمهورية "مقلد"، والعديد من طلبات الإلتحاق بالمركز التعليمى و9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة من نماذج امتحانات للدارسين والعديد من الملازم الدراسية لمواد علمية وتدريبية فى تخصصات دراسية مختلفة، و2 دفتر إيصالات استلام نقدية ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى و2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.