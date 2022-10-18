اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:08 ص
القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات فى بولاق الدكرور ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل أنهى حياة شاب طعنا بسلاح ابيض، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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