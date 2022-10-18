القاهرة وهانوى الفيتنامية يتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الصداقة والتعاون

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة وفد رفيع المستوى من العاصمة الفيتنامية هانوي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العاصمتين القاهرة وهانوي في المجالات الثقافية ، والسياحية ، والتجارية ، وبرامج الحفاظ على التراث والفنون والحرف بحضور السفير حازم الطاهري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون آسيا وجنوب شرق آسيا، والسفير نجوين هوي دونج سفير فيتنام بمصر.

ضم الوفد الفيتنامي نجوين فان فونج رئيس الوفد نائب سكرتير لجنة الحزب في هانوي، وتشو شوان دونج نائب رئيس اللجنة الشعبية في هانوى، وفام كوي تيان نائب رئيس مجلس الشعب في هانوى، ونجو مينه هوانج مديرة وزارة الشئون الخارجية في هانوي ، ودو دينة هونج مدير إدارة الثقافة والرياضة في هانوى، ودانج هونج جيانج مديرة إدارة السياحة في هانوي ، ونجوين آنه هوي كبير مفتشي مدينة هانوى، وهوانج ترونج كوييت عضو اللجنة الدائمة للجنة حزب هانوي ورئيس لجنة التفتيش ، وبوي هوين ماي عضو اللجنة الدائمة للجنة حزب هانوي رئيس مفوضية التعبئة ، وفام شوان توان نائب رئيس مكتب لجنة حزب هانوي ، ونجوين لام نائب رئيس قطاع التعاون الدولي وزارة الخارجية.

في بداية الإجتماع رحب محافظ القاهرة بالوفد مقدمًا التهنئة للسفير نجوين هوي دونج ، سفير فيتنام بالقاهرة، على توليه مهام منصبه سفيراً لدولة فيتنام بالقاهرة في 31 مارس الماضي، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهمته بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر هي أول دولة عربية تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع دولة فيتنام عام 1963، ثم أعقب ذلك افتتاح السفارة المصرية في "هانوي" عام 1964 ، مشيرا إلى أن الروابط والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين هي علاقات ذات جذور عميقة وممتدة عبر عشرات السنوات، ولم تنقطع بل ازدادت رسوخًا ومتانة وقوة خاصة بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سبتمبر عام 2017 بزيارة رسمية إلى العاصمة الفيتنامية (هانوي) تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري لدولة فيتنام، طوال تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اجتماع اليوم في هذا البناء التاريخي الأثري العريق الذي يزيد عمره عن الـ 150 عاماً وبحضور هذا العدد الكبير من كبار القيادات والمسئولين فى المدينتين يعكس بكل وضوح وصدق عمق روابط الأخوة والصداقة والشراكة التي تجمع بين البلدين الصديقين متمنياً النمو والازدهار للعلاقات المصرية الفيتنامية.

وأكد محافظ القاهرة على تطلع المحافظة إلى مستقبل أفضل ومرحلة جديدة تشهد نمواً وتطوراً في آفاق التعاون الجاد والمثمر بين المدينتين العريقتين في شتى المجالات، خاصة مع وجود فرص للتعاون والتباحث والتنسيق المشترك، حيث تعد هانوي نموذجًا اقتصاديًا وتنمويًا يحتذى به من جانب كافة المدن كما أنها مدينة غنية بإمكانياتها السياحية والاقتصادية والطبيعية والبيئية، و تعد مركزاً صناعيًا هامًا في فيتنام حيث توجد فيها مصانع المنسوجات والكيماويات والعديد من الحرف اليدوية الأخرى ، وتمتلك أعلى مؤشر للتنمية البشرية في فيتنام وستكون المدينة الأسرع نموًا في العالم من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025.

واشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة تتسم فضلاً عن كونها مقصداً سياحياُ عالمياً بارزاً بما تزخر به من آثار ومعالم سياحية وهي أكبر عاصمة في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا تشتهر بالانتعاش الاقتصادي والرواج التجاري مضيفا أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة ، والعديد من محطات الكهرباء ، والطرق والمحاور الجديدة ، كما تشتهر القاهرة بالحرف والمشغولات اليدوية و الصناعات الفخارية و الخزفية والمصنوعات الجلدية وغيرها الكثير مما ساهم في انضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في عام 2017 لما تتمتع به المحافظة من العديد من المهن التراثية اليدوية مثل الخيامية – أعمال الصدف – النحاس – المشغولات الذهبية – أعمال الخشب المتميز ) كما تحوي محافظة القاهرة العديد من الآثار التاريخية ( الفرعونية – الرومانية- القبطية – الإسلامية ) ، مما يجعلها مزاراً سياحياً ، بالإضافة إلى ما تتمتع به القاهرة من العديد من المتاحف ( المتحف المصرى – متحف الحضارة المصرية بالفسطاط – متحف عابدين – متحف المركبات الملكية ) ، وكذلك المبانى ذات الطابع الأثرى والتي تمثل العديد من العصور، ومنها هذا المبنى التاريخي الذي يمثل حقبة من عصور مصر المتميزة في الطراز المعمارى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة مصر في عام 2014 يوجه دائماً لتحقيق التنمية المستدامة لمصر في كافة المجالات، ومن الملفات الهامة التي أولت الحكومة عملها به ملف المناطق الغير مخططة، ونقلها إلى أماكن حضارية ، بوحدات سكنية كاملة الخدمات لأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الانسانية مثل " حياة كريمة".

وأضاف محافظ القاهرة أن مصر تشهد حالياً نهضة حديثة شاملة متكاملة في كافة المجالات منها تطوير شبكة الطرق و إنشاء محاور جديدة كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من هذا التطور حيث استطاعت هذه المحاور والطرق أن تسهم في خدمة المواطنين وتوفير الوقت والوقود وتحسين جودة الهواء والانبعاثات الحرارية والكربونية ، وهو ما يسعى إليه العالم أجمع الآن ، كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات منها مبادرة100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة، والقضاء على فيروس C ، وكذلك الاهتمام بالمرأة المصرية والعناية بصحتها ، كما قامت الدولة بالتوسع فى إنشاء المدارس الحديثة طبقاً لمنظومة تعليم حديثة وفقاً لأعلى المعايير العلمية العالمية .

وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة وماتشمله من مقومات ومناطق جاذبة للإستثمار، وبالتعاون مع أجهزة الدولة، استطاعت توفير المناخ المناسب للمستثمرين وهذا يرجع إلى ماتم توفيره من خدمات ومساعدات لإنجاح منظومة الاستثمار.

كما أكد محافظ القاهرة على تطلعه إلى توقيع مذكرة تآخى لتنظيم فى مجال التبادل الشبابى والطلابى وترويج فرص التعليم وكذلك أنشطة التعاون فى المجالات المحلية والثقافية بين البلدين بهدف تنمية الأعمال الفنية والتراثية والإبداعية والاستفادة من الخبرات المتبادلة بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وأكد نجوين فان فونج رئيس الوفد نائب سكرتير لجنة الحزب في هانوي أن هانوي والقاهرة تتمتعان بالكثير من فرص وإمكانيات التعاون التى يجب العمل على تعزيزها في المستقبل القريب على أساس الصداقة والتعاون بين البلدين فيتنام ومصر.

وعقب الاجتماع اتفق الجانبان على المضي قدما في الإجراءات الخاصة بالاعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتعزز الصداقة والتعاون بين هانوي والقاهرة وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين والمصالح المتبادلة والتبادلات الشعبية بين العاصمتين ليتم توقيعها في عام 2023 بمناسبة الذكرى ال60 على قيام العلاقات الدبلوماسية بين فيتنام ومصر كما تبادل الجانبان فى نهاية اللقاء الهدايا التذكارية والدروع.