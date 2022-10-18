"الفيزياء والتغيرات المناخية" ورشة عمل بجامعة الفيوم.. اليوم

تنظم جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول "الفيزياء والتغيرات المناخية"، في تمام ١١ صباحًا بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية بالجامعة.
كما تنظم جامعة الفيوم ندوة بعنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة" وذلك اايوم الثلاثاء الساعة ١٢ ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.
وكانت شهدت الجامعة اول امس الأحد مؤتمر دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والذي نظمته محافظة الفيوم، بالتعاون مع جامعة الفيوم وصدر عن المؤتمر عدة توصيات هامة.
"الفيزياء والتغيرات المناخية" ورشة عمل بجامعة الفيوم.. اليومالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:00 ص
جامعة الفيوم
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تنظم جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول "الفيزياء والتغيرات المناخية"، في تمام ١١ صباحًا بقاعة الاحتفالات بالمكتبة المركزية بالجامعة.
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