الغرف التجارية تدعم الحكومة لرفع الصادرات لـ 100 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

أكد عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية والاتحاد العام يدعمون الدولة فى العمل على زيادة قيمة التصدير ليصل الى 100 مليار دولار.

وأضاف أنه يجب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية للاستفاده من الفرص التصديرية المتاحة وخاصة الاسواق الافريقية وذلك فى سبيل تحقيق الطفرة التصديرية التى يطمح لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار، حيث شهدت الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 زيادة كبيرة مقارنة بذات الفترة من العام السابق وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم وهو ما يمثل نجاحاً بزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بحرص الرئيس على دعم قطاعى الصناعة والصادرات والتوجية بتوفيرالتيسيرات المتاحة للمصدرين من تسهيلات فى عمليات النقل واقامة المخازن والعمليات اللوجيستة بالاضافة الى دراسة الاسواق المستهدفة واحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية وخاصة السوق الأفريقى والعربى.