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"الصحة": الوزارة تتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى لتُقدم للمواطن مجانا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:36 م
"الصحة": الوزارة تتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوى لتُقدم للمواطن مجانا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
ماجد تمراز

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك متابعة دورية وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منظومة الصحة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي غيرت المنظومة الصحية في مصر.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "هناك ارتفاع في مدخلات الخدمات الطبية المتسخدمة في الغسيل الكلوي، وبالتالي سعر الجلسة زاد، وهذه الزيادة تحملتها وزارة الصحة المصرية، وبدلا دفع الوزارة لمركز الغسيل الكلوي 325 جنيها، تدفع له الآن 500 جنيه حتى يظل المريض يحصل على جلسات الغسيل بشكل مجاني".

 

وتابع: "الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية، والتزام وزارة الصحة بتلك التوجيهات، تحملت التكلفة الزائدة الخاصة بالغسيل الكلوي، حتى يحصل المريض على خدمته المدعومة من الدولة".


وزارة الصحة

غسيل الكلى

الغسيل الكلوى

اليوم السابع بلس



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