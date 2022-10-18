الشرطة البريطانية: العثور على طرد مشبوه قرب مقر الحكومة البريطانية

يأتى هذا في الوقت الذى تعاني فيه المملكة المتحدة إثر ارتباك اقتصادي كبير بسبب ارتفاع مستويات التضخم والغلاء، حيث حذرت النقابات العمالية البريطانية اليوم، من أن عمال المملكة المتحدة يواجهون "عقدين من مستويات المعيشة المتراجعة" ، حيث يلوح في الأفق شبح ارتفاع التضخم وخفض الإنفاق.

وحذرت الأمينة العامة لـ لاتحاد النقابات العمالية ، فرانسيس أوجرادي ، من أن الأسر العاملة "قد دفعت إلى نقطة الانهيار" بعد "أطول ضغوط للأجور منذ عصر نابليون".

وقالت أوجرادى لبرنامج Today على راديو 4، أن العمال يجب ألا يدفعوا ثمن "الفوضى المطلقة والضرر الذي تسببت فيه هذه الحكومة".