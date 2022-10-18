السيطرة على حريق نشب داخل حظيرة مواشى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، من السيطرة على حريق اندلع في حظيرة لتربية المواشي في عزبة مهران التابعة لقرية الروضة بمركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، مما أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية دون أضرار أو إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بإندلاع حريق محدود بعزبة مهران التابعة لقرية الروضة.

بإنتقال قوات الحماية المدنية ورجال الأمن والإسعاف تم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي، وبالفحص تبين نشوبه بحظيرة لتربية المواشي ملحقة بمنزل ، وتم إخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.