السيطرة على حريق فى سوق "شيديا" بالإسكندرية بسبب "شواية لحوم"

الإسكندرية -فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية على حريق نشب في سوق شيديا التابع لحي وسط الإسكندرية، دون وقوع أى إصابات، وذلك بسبب اشتعال شواية لحوم.



وتلقى اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ، يفيد باندلاع حريق في سوق شيديا، حيث انتقل ضباط المباحث برفقة الحماية المدنية وعربة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المحلات أو العقارات المجاورة مع عدم وجود أى إصابات من الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وقال مصدر أمني لـ"اليوم السابع" أن الحريق الذي نشب في سوق شيديا نتج عن حريق محدود، حدث في شواية لحوم بأحد محلات تجهيز المأكولات ، وتمت السيطرة عليها دون إصابات.



صورة إطفاء الحريق



صورة الحريق



