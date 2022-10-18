السيطرة على حريق بمحل بويات فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل محل بويات أسفل عقار فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتبين من خلال الفحص نشوب الحريق داخل محل بويات لم ينتج عنه أى مصابين ونجح رجال الإطفاء من السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران بالمكان.