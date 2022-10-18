السلفادور تصدر بطاقة الدفع الإلكترونية لعملة البيتكوين

فاطمة شوقى

توسع السلفادور استخدامها لعملة البيتكوين ، وقامت باصدار بطاقة الدفع الالكترونية للبيتكوين والتى أطلق عليها " Bolt" والتى تسمح باستخدام إجراءات مدفوعات باستخدام البيتكوين، وهى مشابهة بالماستر كارت أو فيزا.

وأشارت صحيفة "كريبتونوتثياس" الإسبانية إلى أن بولت تعمل مع تقنية NFC ، مما يسمح بإجراء المدفوعات دون مسح رمز الاستجابة السريعة أو نسخ عنوان بيتكوين العام (بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامه دون اتصال بالإنترنت). لإجراء معاملات مع البيتكوين.

وقال دانى سكوت، الرئيس التنفيذى إن كوين كورنير، لقد رأينا تقارير عن تجربة مستخدم بيتكوين سيئة، فى السلفادور، التى نأمل أن تتحسن كارت بولت.



بطاقة الدفع الالكترونية للبيتكوين

وكانت استثمارات البيتكوين (XBT) عانت للحكومة السلفادورية من نكسة جديدة ، وتعمقت خسائرها إلى 50% ، في سياق الانهيار الجديد لأسواق الأسهم.

وأشارت صحيفة "الكريبتو نوتثياس" الإسبانية إلى أن السلفادور أنفقت 103.6 مليون دولار للحصول على إجمالي 2301 عملة بيتكوين ، منذ 7 سبتمبر 2021. ويبلغ التقييم الحالي للمحفظة حوالي 52.3 مليون دولار ، بخسارة 49.51% ، وأدنى نقطة لها على مدار العام.

واستأنف سعر البيتكوين انخفاضه في نهاية هذا الأسبوع ، بعد أن كان غير قادر على كسر حاجز 30 ألف دولار ، وفي سياق الصورة السوداء في أسواق الأسهم حول العالم بسبب التضخم الأعلى من المتوقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تداول العملة المشفرة بسعر 22،745.98 دولارًا على كوين باس Coinbase، في نفس الوقت الذي انخفض فيه السعر إلى ما دون 23000 دولار ، قامت بينانس Binance ، وهي واحدة من أكثر شركات الصرافة ذات الصلة في هذا القطاع ، بتعليق عمليات سحب البيتكوين.