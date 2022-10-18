السجن 3 سنوات لعاملة نظافة وسائق لحيازتهما 6 طرب حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى أحمد عمار، والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم، بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لكل من " ص.م.ع " عاملة نظافة و" و.م.م" سائق توكتوك، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 750 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهمين،وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كل من " ص.م.ع " عاملة نظافة و" و.م.م" سائق توكتوك، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة للقبض عليهم وعقب تواجدهم تم ضبط المتهمة الاولى وبحوزتها حقيبة يد وبفض محتوياتها،تبين بداخلها عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.